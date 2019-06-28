«Яндекс» подтвердил попытки взлома своих сервисов в конце 2018 года

Попытки взлома сервисов «Яндекс» в конце прошлого года действительно имели место быть. Тем не менее, данные пользователей не пострадали, заявили в самой компании.

Ранее появилась информация, что одна из западных спецслужб в 2018 году при помощи вредоносной программы Region взломала серверы «Яндекс», чтобы получить доступ к их пользователям.

« Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов «Яндекса », — цитирует ФАН сообщение компании.

Вместе с тем, не уточняется, кем и откуда предпринималась попытка хакерского взлома, так как подобные ситуации для крупных интернет-компаний — дело чуть ли не обыденное, однако «корпоративная политика не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях».

Ранее «Яндекс» объяснил свою позицию касательно требований ФСБ о доступе к переписке.