«Яндекс» подтвердил попытки взлома своих сервисов в конце 2018 года

Попытки взлома сервисов «Яндекс» в конце прошлого года действительно имели место быть. Тем не менее, данные пользователей не пострадали, заявили в самой компании.
Ранее появилась информация, что одна из западных спецслужб в 2018 году при помощи вредоносной программы Region взломала серверы «Яндекс», чтобы получить доступ к их пользователям.
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Вместе с тем, не уточняется, кем и откуда предпринималась попытка хакерского взлома, так как подобные ситуации для крупных интернет-компаний — дело чуть ли не обыденное, однако «корпоративная политика не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях».
Ранее «Яндекс» объяснил свою позицию касательно требований ФСБ о доступе к переписке.