«Яндекс» объяснил свою позицию касательно требований ФСБ о доступе к переписке

В «Яндекс» прокомментировали информацию о требовании ФСБ от компании передать ключи шифрования сообщений пользователей. По словам представителей компании, такая формулировка не может считаться корректной.

«Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к „Яндексу“, но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети», — значится в официальном сообщении организации.

Представители «Яндекса» также обратили внимание на то, что в упомянутом законе говорится о необходимости предоставлять информацию, которая требуется для «декодирования сообщений» — соответственно, речь не идет конкретно о передаче ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

Отдельно в компании подчеркнули, что «Яндекс» понимает и поддерживает идею соблюдения интересов безопасности, регламентировать которую и призван законодательный документ. При этом в организации обращают внимание на то, что вполне возможно выполнить требование ФСБ, не нарушив приватности пользователей. Для компании, отмечают в «Яндексе», важно сохранять баланс между двумя этими понятиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ требует от «Яндекса» предоставить доступ к переписке пользователей.