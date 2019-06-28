Буйство стихии: более 800 человек эвакуированы из-за паводка в Иркутской области

Иркутская область переживает пик паводка. Уровень воды в реке Уда превысил критическую отметку почти на два метра. Причина — проливные дожди, которые не прекращаются в регионе уже несколько суток. В районах, наиболее пострадавших от паводка, объявлена эвакуация населения. МЧС усиливает группировку.

Прогнозы на ближайшие дни неблагоприятные. Вода по-прежнему продолжает подниматься. Пик наводнения не пройден. В самых проблемных населенных пунктах спасатели уже готовы задействовать вертолеты для экстренной эвакуации населения.

С последней информацией из зоны бедствия — Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 60 человек стали жертвами наводнений на юге Китая. Тысячи зданий в регионе были подтоплены.