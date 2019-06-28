Встреча Путина и Трампа проходит в японской Осаке в рамках G20

, 8:21 Видео 20

Мировые лидеры собираются обсудить торговлю между странами и разоружение.

Фото : Пятый канал

Тема:
G20 107

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа началась в японской Осаке в рамках саммита G20 28 июня.

Перед переговорами Трамп отметил, что у них с Путиным есть «много тем для обсуждения, включая торговлю и разоружение. Также он высказал уверенность в успехе встречи.

Российский президент, в свою очередь, также подчеркнул, что «им есть о чем поговорить». Переговоры могут быть хорошей возможностью продолжить диалог после саммита в Хельсинки в 2018 году, сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях подготовки к саммиту G20 в Осаке.

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