Наводнение в Иркутске стало самым разрушительным за последние 20 лет — репортаж

, 18:31 Эфирная новость 58

Уровень воды в реках неуклонно растет. В частности, в реке Уда 28 июня он превысил критическую отметку почти на два метра.

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Фото, видео : ВКонтакте @podslushano_ui, Пятый канал

Паводок в Иркутской области становится уже смертельно опасным. От наводнения не смогли спастись пожилой мужчина и ребенок. Их лодка перевернулась, и люди утонули. Уровень воды в реке Уда в пятницу, 28 июня, превысил критическую отметку почти на два метра.

Эта стихия стала самой разрушительной за последние 20 лет. С последней информацией из тонущего региона — Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проливные дожди в Иркутской области не прекращаются уже несколько недель. В районах, наиболее пострадавших от паводка, объявлена эвакуация населения. МЧС усиливает группировку. Сейчас из региона эвакуированы более 800 человек.

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