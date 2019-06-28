Паводок в Иркутской области становится уже смертельно опасным. От наводнения не смогли спастись пожилой мужчина и ребенок. Их лодка перевернулась, и люди утонули. Уровень воды в реке Уда в пятницу, 28 июня, превысил критическую отметку почти на два метра.

Эта стихия стала самой разрушительной за последние 20 лет. С последней информацией из тонущего региона — Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проливные дожди в Иркутской области не прекращаются уже несколько недель. В районах, наиболее пострадавших от паводка, объявлена эвакуация населения. МЧС усиливает группировку. Сейчас из региона эвакуированы более 800 человек.