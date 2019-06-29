Нумерология любви: на прочность брака влияет дата рождения партнеров

, 18:23 181

В особую группу нумерологи выделили тех, у кого в дате рождения присутствует цифра семь.

Фото : www.globallookpress.com

Дата рождения — одно из наиболее сакральных сведений о человеке. Она говорит не только о его возрасте, но и о характере человека. По дате рождения можно даже отыскать свою любовь — нумерологи рассказали о том, как определить совместимость со своим партнером, исходя из этих данных. Как оказалось, совместимость в любви определяет четность или нечетность чисел, в которые родились влюбленные.

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Если вы оба родились в четные числа — это говорит о вашей однозначной совместимости. У таких людей, как правило, совпадают многие интересы и взгляды на жизнь. Подобные отношения чаще всего заканчиваются браком.

Сочетание четной и нечетной даты рождения говорит о том, что партнеры часто будут вступать в разногласия. Это отношения по типу «качелей», когда пара регулярно ссорится, а затем переживает идиллический период. Несмотря на это, влюбленные вполне могут прожить вместе всю жизнь, вступить в брак и создать семью.

Две нечетные даты в паре могут говорить о возможности прочного союза. Однако это скорее партнерские отношения, чем романтика в классическом смысле. Тем не менее, подобный союз прекрасно подходит для брака.

Отдельно нумерологи выделяют тех, у кого в дате рождения есть число семь или кратное ему. Это крайне творческие и морально сильные личности. Поэтому счастливы в любви они будут только с теми, у кого в дате рождения также есть цифра семь.

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