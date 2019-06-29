«Сладкая парочка»: фото Никифоровой и Аверина умилило фанатов

Александра Никифорова рассказала подписчикам о вопросах журналистов, которые она слышит чаще всего. Как написала звезда сериала «Султан моего сердца», она даже начала составлять собственный рейтинг самых распространенных вопросов. Но поклонники гораздо больше заинтересовались снимком, который выложила актриса.

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Instagram @alexandra_nikiforova_official

На кадрах Александра позирует вместе с партнером по съемкам — Максимом Авериным.

По признанию Никифоровой, чаще всего пресса спрашивает ее о том, верит ли она в мистику и о том, каким образом ей удалось выучить турецкий язык всего за два месяца. Однако фолловеров больше заинтересовал не текст публикации, а сопровождающая его фотография.

«Саша, вы сладкая парочка! С Авериным смотритесь просто чудо как хорошо!»

«Нравится Аверин! Само обаяние! Очень талантливый, харизматичный актер!»

«Ой! Мы будем жаловаться на Кузина Султану!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Султана моего сердца» в морской форме исполнила зажигательную песню.