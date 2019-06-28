Видео: участвовать в развитии Петербурга готовы жители всей России

Реализовывать проекты на благо Петербурга готовы жители всей России. Об этом организаторы конкурса «Мой город — мои возможности» рассказали во время пресс-конференции в пятницу, 28 июня.

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Юлия Аблец сообщила, что завершился первый этап конкурса — в ночь с 24 на 25 июня была закрыта регистрация участников. При этом Аблец обратила внимание на большой интерес общественности к проекту.

«Не могу не отметить, что наши участники проявили высокую активность. Всего на конкурс подано более 35 тысяч заявок. Это существенно выше, чем наши самые смелые ожидания. География участия — вся Россия», — заверила она.

Главная задача конкурса — выявить среди участников талантливых и перспективных руководителей и помочь им с продвижением. Таким образом будет создана «консолидированная команда стратегического развития Петербурга».

Как отметили руководитель блока оценочных мероприятий конкурса Юлия Иванова и председатель комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга Андрей Михайлов, неожиданно большим оказался среди участников процент молодежи — больше половины заявок подали претенденты в возрасте до 35 лет. Также крайне активны были представительницы прекрасного пола. В процентном соотношении барышень на конкурс зарегистрировалось на 4-5% больше, чем в среднем регистрируется на различные проекты в стране.

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