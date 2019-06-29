«Огонь!»: Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко выложила фото в кружевном белье

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Начинающая актриса поразила фанатов откровенным снимком.

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Фото, видео : Instagram @elizabethvasilenko

Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко, сыгравшая роль Лолы, опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором она позирует в кружевном нижнем белье.

Instagram @elizabethvasilenko

Поклонники пришли в восторг от «жаркого» снимка 20-летней актрисы и оставили множество комплиментов:

«Несите огнетушитель!»

«Нереальная»;

«Огонь!» — написали фолловеры.

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Однако нашлись те, кто посчитал снимок Василенко слишком откровенным:

«Фотка класс, но мне кажется слишком», — прокомментировал юзер.

Елизавета Василенко — украинская актриса, модель. Роль в сериале «Школа» она получила в 2017 году. Продюсеры выбрали ее по фотографиям в соцсети. В жизни, как и в фильме, артистка ведет свой блог. Сейчас у нее 741 тысяча подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что огромная грудь «русской Кардашьян» с трудом уместилась в мини-бикини.

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«Огонь!»: Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко выложила фото в кружевном белье

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