«Огонь!»: Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко выложила фото в кружевном белье

Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко, сыгравшая роль Лолы, опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором она позирует в кружевном нижнем белье.

Поклонники пришли в восторг от «жаркого» снимка 20-летней актрисы и оставили множество комплиментов:

«Несите огнетушитель!»

«Нереальная»;

«Огонь!» — написали фолловеры.

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Однако нашлись те, кто посчитал снимок Василенко слишком откровенным:

«Фотка класс, но мне кажется слишком», — прокомментировал юзер.

Елизавета Василенко — украинская актриса, модель. Роль в сериале «Школа» она получила в 2017 году. Продюсеры выбрали ее по фотографиям в соцсети. В жизни, как и в фильме, артистка ведет свой блог. Сейчас у нее 741 тысяча подписчиков.

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