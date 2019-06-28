Горячо! Огромная грудь «русской Кардашьян» с трудом уместилась в мини-бикини

, 6:05 Видео 96

Анастасия Квитко вновь порадовала поклонников откровенным видео в купальнике.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, которую пользователи сети прозвали «русской Кардашьян» за пышные формы, вновь опубликовала пост в крайне сексуальном наряде. На видео, которым она поделилась в Instagram, на девушке ярко-розовый купальник. Судя по кадрам, бикини с трудом удерживает ее огромный бюст.

В таком виде модель Квитко отдыхает на яхте.

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Армия поклонников «русской Кардашьян» не устает восхищаться ее соблазнительной фигурой, которую девушка ежедневно демонстрирует во всей красе.

«Какая аппетитная!»

«Есть планы на вечер, детка?»

Ты так соблазнительна, крошка», — пишут Квитко в основном представители мужского пола.

Однако девушка практически никогда не отвечает на восторженные комментарии своих фолловеров. До сих пор неизвестно, свободно ли сердце красотки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ким Кардашьян показала себя без косметики и укладки.

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