Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой в Ингушетии

Пассажирский поезд протаранил «Ладу» в Ингушетии вечером, 28 июня. Как сообщает агентство «Интерфакс», у легкового автомобиля были сильно затонированы стекла.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

В автомобиле, оказавшемся на переезде в Назрани, был только водитель. Он также избежал травм.

На месте происшествия работают экстренные службы. Им предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое человек погибли в аварии с машиной инкассации в Архангельской области.