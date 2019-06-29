Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой в Ингушетии

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ЧП на железной дороге произошло на переезде в Назрани 28 июня.

Фото : ТАСС/Геодакян Артем

Пассажирский поезд протаранил «Ладу» в Ингушетии вечером, 28 июня. Как сообщает агентство «Интерфакс», у легкового автомобиля были сильно затонированы стекла.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

В автомобиле, оказавшемся на переезде в Назрани, был только водитель. Он также избежал травм.

На месте происшествия работают экстренные службы. Им предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое человек погибли в аварии с машиной инкассации в Архангельской области.

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