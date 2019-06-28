Трое погибли в аварии с машиной инкассации в Архангельской области

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Легковушка выехала на встречку и столкнулась с грузовым авто «Форд Транзит».

Фото : Известия / Зураб Джавахадзе

На трассе в Архангельской области при столкновении «Ниссана» и инкассаторского автомобиля погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба местного УМВД РФ.

«Водитель автомобиля «Ниссан» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Форд Транзит“», — говорится в сообщение.

Форд принадлежал инкассаторам. Жертвами аварии стали водитель и два пассажира легкового автомобиля «Ниссан». Из-за полученных травм они скончались на месте, до приезда скорой.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом смертельном ДТП в Архангельской области — в автомобиль с 17-летним водителем врезался поезд.

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