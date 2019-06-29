Путин намерен поддержать председательство Саудовской Аравии в G20 — видео

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Российский лидер встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке в субботу, 29 июня.

Фото, видео : Reuters

Тема:
G20 127

Президент России Владимир Путин заверил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в поддержке председательства Королевства в G20. Об этом глава российского государства заявил во время встречи с принцем на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке в субботу, 29 июня.

«Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства», — сказал Путин.

Также российский лидер подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года и попросил передать королю благодарность за приглашение. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в свою очередь, передал Путину приветствие от короля и отметил, что тот ждет визита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал Путина «прекрасным парнем».

Тема:
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