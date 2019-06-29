Дональд Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина «прекрасным парнем». Такое заявление американский лидер сделал, говоря о прошедшей встрече с Путиным на саммите G20 в японской Осаке в пятницу, 28 июня.

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — сказал Трамп в интервью ВГТРК.

Также президент США добавил, что между Россией и Америкой «должна начаться торговля».

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу, 28 июня, длились 1 час 20 минут. Мировые лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Также глава российского государства пригласил Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году, на что тот отреагировал позитивно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о встрече Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель.