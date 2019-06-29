Момент драки со смертельным исходом у Курского вокзала в Москве попал на видео

, 12:16 Эксклюзивное видео 257

Инцидент произошел в ночь на субботу, 29 июня. Предположительно, к трагедии привела ссора погибшего с прохожим.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Мужчину зарезали около Курского вокзала в Москве в ночь на субботу, 29 июня. По предварительной информации, к трагедии привела ссора погибшего с прохожим. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как после непродолжительной драки один из мужчин падает на землю.

Свидетели инцидента пытались помочь потерпевшему, однако он скончался от полученных травм до прибытия медиков. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Сейчас с ним работают следователи дежурной части ЛУ МВД России на станции «Москва — Курская». По предварительной информации, оба участника трагического происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Украины зарезал юную возлюбленную в центре Петербурга.

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Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

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