Момент драки со смертельным исходом у Курского вокзала в Москве попал на видео

Мужчину зарезали около Курского вокзала в Москве в ночь на субботу, 29 июня. По предварительной информации, к трагедии привела ссора погибшего с прохожим. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как после непродолжительной драки один из мужчин падает на землю.

Свидетели инцидента пытались помочь потерпевшему, однако он скончался от полученных травм до прибытия медиков. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Сейчас с ним работают следователи дежурной части ЛУ МВД России на станции «Москва — Курская». По предварительной информации, оба участника трагического происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Украины зарезал юную возлюбленную в центре Петербурга.