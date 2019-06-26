Жестокое убийство произошло 25 июня в одном из домов в центре Северной столицы на Московском проспекте.

Труп 18-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен в одной из квартир, сообщает 78.ru. По одной из версий, убийство произошло на почве ревности — 39-летний гражданин Незалежной расправился со своей юной возлюбленной так как она ему якобы изменила.

По словам источника интернет-портала, подозреваемый в убийстве вышел из парадной дома с ножом в руке и, встретив соседа, откровенно рассказал ему, что «шел убивать».

« Сама виновата, мне изменила. А я давал шанс, но она им не воспользовалась », — заявил предполагаемый преступник.

Полиция проводит расследование по факту произошедшего инцидента.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Москве задержаны предполагаемые убийцы владельца женского БК «Спартак».