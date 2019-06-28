В Кремле рассказали о разговоре тет-а-тет Путина и Мэй на саммите G20

, 22:42 Интервью 170

Встреча лидеров России и Великобритании состоялась в японской Осаке.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

Тема:
G20 117 Отравление Скрипаля 592

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первом за продолжительное время разговоре Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Японии 28 июня.

Атташе российского лидера отметил, что среди тем, которые обсуждали главы государств на встрече в формате тет-а-тет, было «дело Скрипалей».

«Встреча началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о „деле Скрипалей“, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента», — заявил Песков.

Президент Путин дал соответствующие разъяснения Мэй и обрисовал позицию Москвы по данному вопросу.

Далее переговоры прошли в расширенном формате, где стороны сошлись во мнении о необходимости возобновления полноценного сотрудничества в различных сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече президента России с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке.

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