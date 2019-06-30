На этой неделе Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Полномочия нашей делегации восстановлены полностью. Мы снова полноценный участник ПАСЕ без каких-либо ограничений. Нас лишили права голоса пять лет назад, с тех пор о компромиссах не было и речи. И тут такой поворот. Что происходит с Европой? Кажется, медленно, но верно стартовал процесс отмены европейских санкций в отношении России. И нынешнее голосование — это очень символический и показательный жест, значение которого трудно переоценить. И даже безобразная истерика украинских парламентариев, которые окончательно потеряли в Страсбурге свое лицо, уже ничего не изменит. Елена Норкунайте о новом этапе отношений России и Совета Европы.

Скандал вполне объясним. Только что были озвучены результаты голосования. Полномочия РФ восстановлены в полном объеме без всяческих санкций.

Нервный срыв у представителя Украины. Еще бы, привычная система координат летит ко всем чертям. Украина це Европа или уже ни?

«Не только Украина, еще Эстония, Латвия, Литва, Грузия», — говорит одессит Алексей Гончаренко.

Одессит Алексей Гончаренко опять не соврал, просто ошибся. Грузия и Литва предпочли остаться в ПАСЕ. И эта «бомбическая» картинка, украшающая дверь делегации Украины, ясно дает понять, кто на самом деле ведет себя взрывоопасно.

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ

Россия возвращается в ПАСЕ — это главный итог июньской сессии. Несмотря на все попытки Украины и в зале заседания, и в кулуарах. Именно за кулисами, в кулуарах, иностранцы ведут свою порой грязную политическую игру. К примеру, выдвигают условия исключения делегатов, которые под европейскими санкциями. Хорошо, что, как в поговорке — «русские своих не бросают», поэтому итоговый расклад друзей и недругов таков: 12 стран единогласно поддержали возвращение России в ПАСЕ.

Среди них Франция, Испания, Норвегия. Большинством голосов за нас проголосовали 11 государств, в том числе Германия, Италия, Нидерланды и даже Молдавия. Итого: 23.

И всего лишь восемь стран выразили протест. Украина, Грузия, вся Прибалтика в едином порыве, Великобритания, Польша и Швеция не полным составом, но в большинстве. Это результаты голосования за доклад бельгийки Петры де Суттер. Той ночью группа антироссийски настроенных депутатов буквально взяла в заложники коллег по ПАСЕ.

«Зачем они их держат? До столь позднего времени? С какой целью?» — задается вопросом Сабир Гаджиев, член Азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Девять часов, 226 бессмысленных поправок. Тут любая задержка вызывает раздражение. Даже элементарная просьба выйти в туалет, способна спровоцировать международный скандал. Поэтому следующий расклад два к одному. 118 — «за», 62 — «против», это уже результаты индивидуального голосования за восстановление российских полномочий.

«Это тот случай, когда ПАСЕ больше нужны мы, чем нам нужен этот во многом декоративный орган», — считает политолог Игорь Павловский.

Но вполне вероятно положительный результат — это еще и признак усталости. Шекспировские страсти под крышей Дома Европы нонсенс. Куда милее лунная соната Бетховена. Куда приятнее не острые дискуссии, а посиделки за бокалом. Тем более повод всегда найдется, будь то выборы нового генсека или день рождения один на всех.

Это старейшая межправительственная организация, Совету Европы 70 лет! Вот, например, португальцы подарили вазы. Но в этом году все же стоит отметить не почтенный возраст юбиляра, а то, что принципы демократии или равенства остались в прошлом. На первый план вышли санкции, политические интриги и деньги.

Толкнувший Ольгу Скабееву депутат Рады вновь пристал к ней в ПАСЕ

На этом фоне Сербия, вот истинный образец дружелюбия. Чисты их помыслы, пусть немного наивны, но искренни поступки. Третий год подряд сербский депутат Александр Шешель встает в зале заседания за Россию. И защищает ее — исключительно по-русски. Сам он считает, что плохо владеет языком, на самом деле отлично понимает, где правда, а где ложь. И историческую важность момента.

«Совет Европы должен уважать выбор больше 140 миллионов граждан РФ, которые тоже граждане Европы», — сказал Александр Шешель, член Сербской делегации в ПАСЕ.

Россия вступила в Совет Европы в 96 году и за прошедшее время адаптировала более 60 нормативно-правовых документов. Тем не менее, в позиции по многим политическим вопросам, особенно военным конфликтам, у нас нет ничего общего. Вот, например, так называемая резня в Сребренице, на западе считают — виноваты сербы, в России уверены, что это не более чем миф.

То же самое можно сказать про Чеченскую войну, российско-грузинский конфликт, Крым, Донбасс. Откровенные противоречия по ситуации в Керченском проливе. Почему Россия и Совет Европы все еще вместе? Для истории важнее не мифы, а реальность. Россия бесспорно один из краеугольных камней в архитектуре европейской безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба.