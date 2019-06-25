Толкнувший Ольгу Скабееву депутат Рады вновь пристал к ней в ПАСЕ

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Борислав Береза во время прямого включения оскорбил российскую журналистку.

Фото : РИА Новости / Владимир Песня

Толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза вновь пристал к ней во время прямого эфира и оскорбил, сообщает РИА Новости.

Ольга Скабеева беседовала с завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. В этот момент в кадр бесцеремонно вошел Борислав Береза. Депутат Верховной Рады Незалежной вместо того, чтобы принести извинения за прошлый инцидент, начал задавать журналистке вопросы личного характера.

«Вы все время упоминаете: „Береза, Береза“. Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?», — спросил нардеп.

Ольга Скабеева ничуть не смутилась и резонно подметила, что Береза начал общаться с ней на русском языке, несмотря на то, что раньше сам называл это «предательством интересов официального Киева». Представитель украинской делегации в ПАСЕ возразил, что раньше он «не знал» русского специально для Скабеевой и начал, активно размахивая руками, препятствовать диалогу Скабеевой и ее собеседника.

«Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс», — так отреагировала Ольга Скабеева на выходки Борислава Березы, отойдя от него на безопасное расстояние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться.

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