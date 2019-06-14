Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уходит в отставку

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс покинет свой пост в конце июня. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что его 36-летняя соратница будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

«Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас. Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса — она была бы фантастическим (губернатором — прим.ред.). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!» — написал американский лидер.

Twitter @realDonaldTrump

Сандерс проработала в должности пресс-секретаря почти два года. На этом посту она сменила Шона Спайсера — своего бывшего босса, который продержался полгода и подал в отставку из-за несогласия с кадровыми назначениями Трампа.

Год назад Сандерс попала в неприятную ситуацию, когда зашла в один из ресторанов в городке Лексингтон в штате Вирджиния, чтобы поужинать, даже успела заказать еду, однако хозяйка заведения попросила ее уйти за поддержку идей Трампа, в том числе его миграционной политики.

Сандерс вместе с супругом-республиканцем воспитывают троих детей.

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