Видео: Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в Петербурге

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Авария произошла в 29 июня на проспекте Маршала Блюхера.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла в субботу, 29 июня, в Калининском районе

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент ДТП. На кадрах видно, как белый внедорожник совершает разворот через разрыв в разделительном газоне на проспекте Маршала Блюхера и сразу же перестраивается в средний ряд. Буквально через мгновение его «нагоняет» мотоцикл.

На ролике видно, что мотоциклист пытался избежать столкновения и заблаговременно «положил» мотоцикл, однако для удачного завершения маневра пилоту двухколесной машины не хватило расстояния и он ударился в заднюю часть внедорожника.

В результате инцидента 30-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. 68-летний водитель иномарки не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о девятимесячном ребенке, который выжил в страшной аварии в Мордовии, но осиротел. Водитель легковушки, предположительно, уснул за рулем.

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