Премьер-министр Канады Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 — видео

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Пользователи решили, что президент Бразилии «отказался» приветствовать канадского премьера.

Фото : REUTERS/ Issei Kato

Тема:
G20 136

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке. В соцсетях канадских телеканалов появился ролик, на котором Трюдо «не успевает» поздороваться с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

На кадрах видно, как Трюдо садится между китайским лидером Си Цзиньпином и Болсонару. Когда канадский премьер протягивает руку бразильскому коллеге, тот как бы «отворачивается» от него к соседу.

«Ахаха, не хотят здороваться с Трюдо», — прокомментировал видео один из пользователей, добавив, что премьер-министр вечно угождает в неоднозначные ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джастин Трюдо «потроллил» Дональда Трампа кашлем во время встречи в Белом доме.

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G20 136
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