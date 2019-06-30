В Москве микроавтобус сбил женщину и протащил ее несколько метров — видео с места

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Авария произошла в воскресенье, 30 июня, в центре столицы на Кузнецком мосту.

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Фото, видео : Пятый канал

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места аварии в центре Москвы. На Кузнецком мосту водитель микроавтобуса Peugeot Boxer въехал в пешеходов. В результате два человека отлетели в сторону, одну женщину машина протащила ее еще несколько метров.

Как заявили в столичном управлении ГИБДД, пострадавшая жива, ее госпитализировали в одну из клиник Москвы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с микроавтобусом, которая произошла на федеральной трассе «Кавказ». В лобовом столкновении два человека погибли, 11 доставлены в больницу с различными травмами.

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