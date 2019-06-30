В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места аварии в центре Москвы. На Кузнецком мосту водитель микроавтобуса Peugeot Boxer въехал в пешеходов. В результате два человека отлетели в сторону, одну женщину машина протащила ее еще несколько метров.

Как заявили в столичном управлении ГИБДД, пострадавшая жива, ее госпитализировали в одну из клиник Москвы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с микроавтобусом, которая произошла на федеральной трассе «Кавказ». В лобовом столкновении два человека погибли, 11 доставлены в больницу с различными травмами.