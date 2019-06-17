Смертельная авария с микроавтобусом произошла на федеральной трассе «Кавказ»

Срочные новости в эти минуты приходят из Ставропольского края. На федеральной трассе «Кавказ» в понедельник, 17 июня, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

Два человека погибли, 11 доставлены в больницу с различными травмами. Микроавтобус выполнял частный маршрут до Пятигорска.

По предварительным данным виновник ДТП — водитель легковушки, он выехал на полосу встречного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту смертельного ДТП, которое произошло в минувшие выходные в Воронежской области возбуждено уголовное дело. В страшной аварии погибли восемь человек, выжить удалось только десятилетней девочке.