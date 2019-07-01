Страны Балтии намерены подготовить резолюцию против восстановления России в ПАСЕ

Прибалтийские государства намерены в ближайшее время назначить ряд встреч, в ходе которых будет разработана резолюция против восстановления в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявил Спикер польского Сената Станислав Карчевский. По его словам, этот вопрос был поднят в ходе памятных мероприятий в честь 450-летия со дня заключения Люблинской унии — это государственный союз между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, что положило начало создания Речи Посполитой.

«Эта ситуация затронула всех нас. Представители стран, присутствующих на этих мероприятиях, думают о том, чтобы подготовить общую резолюцию», — цитирует Карчевского ТАСС.

Политик заявил, что в ходе будущих переговоров по разработке резолюции страны, проголосовавшие против, планируют разработать позицию, которая будет «решительно призывать» другие государства присоединиться к их протестной позиции.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, не смотря на украинский демарш, Россия была полностью восстановлена в правах Парламетской ассамблеи.