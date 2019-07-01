В Петербурге открылась Европейская конференция по рассеянию нейтронов

, 9:00 Эфирная новость 13

В мероприятии принимают участие более 800 ученых из 42 стран мира.

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Фото, видео : ecns2019.com, Пятый канал

Будущее целого ряда направлений в эти дни обсуждают в Петербурге. В Северной столице открылась конференция по рассеянию нейтронов. На первый взгляд, это чисто теоретический форум, но на самом деле, участники делятся опытом в нескольких сферах: создание новых материалов, фармакология, медицина и даже археология.

«Тот аппарат, уникальный метод, который был создан для атомно-космического реактора, мы перенаправили, стали им светить на культурное наследие. Например, изучили коллекцию мумий крупнейшую, картины, объекты искусства, археологические вещи. Это уникальная вещь, соединение естественного и гуманитарного, новый мировой тренд, в котором мы находимся устойчиво!» — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Маленький секрет открою — мы подготовили соглашение совместное подписать между городом и Курчатовским институтом. Я длительное время был председателем наблюдательного совета Курчатовского института („И сейчас являетесь“ — добавил Михаил Ковальчук. Прим.ред.) и поэтому та база, которая была создана на базе Курчатовского института — она очень важна для нашего города», — подчеркнул глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Курчатовский институт, который в XX веке стал одним из первых и самых успешных учреждений в развитии ядерной медицины, продолжает традиции. На конференции затронут проблему борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая невозможна без высокотехнологичной, ядерной помощи. А развитие синхронно-нейтронной инфраструктуры — тема отдельного симпозиума конференции — сегодня это вообще важнейшее государственное направление. Оно реализуется в рамках нацпроекта «Наука» и ускоряет переход к природоподобным технологиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выразил надежду, что программа создания мегаустановок в РФ даст свои плоды уже через 5-10 лет.

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