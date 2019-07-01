Видео: 34 человека погибли и 68 пострадали при взрыве в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана — Кабуле. Бомба взорвалась утром в понедельник, 1 июля. На кадрах, снятых жителями города, видно, как в небо поднимается огромный столб дыма.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, взрыв произошел в густонаселенном квартале. Именно в этом районе располагается Минобороны Афганистана и посольства иностранных государств.

По информации ТАСС, в результате теракта по меньшей мере 34 человека погибли и 68 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное афганское движение «Талибан»*.

Ранее в Совфеде России заявили, что событиям в Афганистане правильную оценку даст история.

* — запрещенная на территории РФ организация.