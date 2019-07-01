«Действительно плохо»: Лена Миро раскритиковала новый имидж Ляйсан Утяшевой

, 14:23 Фото 592

Блогер утверждает, что супруга Павла Воли зря перекрасилась в блондинку.

Фото : Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева — бывшая гимнастка — перекрасилась из натуральной брюнетки в блондинку. По мнению известного блогера Лены Миро, такие кардинальные перемены во внешности говорят о том, что супругу Павла Воли не устраивает ее отражение в зеркале.

«В последнее время она действительно плохо выглядит. Лично мне ее лицо напоминает прошлогоднюю картошку», — заявляет блогер в своем ЖЖ.

Instagram @liasanutiasheva

По словам Миро, Ляйсан Утяшева не учла, что в блондинку без последствий могут перекрашиваться только от природы светленькие девушки. А стать красивее, радикально изменив оттенок волос — невозможно.

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Лена Миро отметила, что женщины, испытывающие стресс или тревогу, в основном, делятся на два типа. Первые остригают свои длинные локоны в мальчишескую прическу, а вторые перекрашиваются в яркую блондинку. По мнению блогера, такие эксперименты со внешностью обычно приводят к негативным результатам.

Некоторым поклонникам Ляйсан тоже не нравится новый образ экс-гимнастки.

«Возвращайте свой шикарный цвет! Блондинка — не ваш типаж»;

«Вам блонд не идет. Потускли»;

«Как будто парик на голове», — пишут фанаты в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортсменка Ляйсан Утяшева выложила снимок в совершенно новом образе.

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