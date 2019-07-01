«Действительно плохо»: Лена Миро раскритиковала новый имидж Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева — бывшая гимнастка — перекрасилась из натуральной брюнетки в блондинку. По мнению известного блогера Лены Миро, такие кардинальные перемены во внешности говорят о том, что супругу Павла Воли не устраивает ее отражение в зеркале.

«В последнее время она действительно плохо выглядит. Лично мне ее лицо напоминает прошлогоднюю картошку», — заявляет блогер в своем ЖЖ.

Instagram @liasanutiasheva