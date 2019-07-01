Видео: Лиза и Гарри Галкины умилили фанатов признанием папе в любви

, 10:53 Видео 1 382

В Instagram дочки известного юмориста появились трогательные кадры с семейного вечера.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaa, @maxgalkinru

В аккаунте Лизы Галкиной в Instagram опубликовано новое видео. На кадрах видно, как брат и сестра — Гарри и Лиза — сидят на диване рядом с отцом — Максимом Галкиным. Семейство смотрит по телевизору передачу, которую ведет папа. Наперебой ребята начинают признаваться Максиму Галкину в любви.

«Лучше всех! Мой папа — лучший!» — радостно кричат дети в камеру.

У пятилетней Лизы Галкиной в Instagram уже более 400 тысяч подписчиков. На новые трогательные кадры с семейных посиделок поклонники тут же отреагировали кучей лайков и комментариев. Детей Максима Галкина хвалили за непосредственность и искренность, а папу — за то, что много времени посвящает малышам.

Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

«Шикарный папа! И очень хорошие детки!»

«И папа лучший, и детки чудесные!»

«Папа возится с детьми постоянно! Такой умничка!»

«Такой папа действительно лучше всех. Восхищаюсь вашей семьей, обожаю вас!» — пишут умиленные фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты потребовали Максима Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой.

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