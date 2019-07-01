Видео: Лиза и Гарри Галкины умилили фанатов признанием папе в любви

В аккаунте Лизы Галкиной в Instagram опубликовано новое видео. На кадрах видно, как брат и сестра — Гарри и Лиза — сидят на диване рядом с отцом — Максимом Галкиным. Семейство смотрит по телевизору передачу, которую ведет папа. Наперебой ребята начинают признаваться Максиму Галкину в любви.
У пятилетней Лизы Галкиной в Instagram уже более 400 тысяч подписчиков. На новые трогательные кадры с семейных посиделок поклонники тут же отреагировали кучей лайков и комментариев. Детей Максима Галкина хвалили за непосредственность и искренность, а папу — за то, что много времени посвящает малышам.
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«Шикарный папа! И очень хорошие детки!»
«И папа лучший, и детки чудесные!»
«Папа возится с детьми постоянно! Такой умничка!»
«Такой папа действительно лучше всех. Восхищаюсь вашей семьей, обожаю вас!» — пишут умиленные фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты потребовали Максима Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой.