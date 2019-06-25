«Надеюсь, это парик?» Поклонники раскритиковали блондинку Утяшеву

Спортсменка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками «новостями» с отдыха — она сменила цвет волос, превратившись из шатенки в блондинку. Однако подписчики гимнастки восприняли такую перемену весьма неоднозначно. По мнению большинства пользователей, быть блондинкой Утяшевой не к лицу.

«Ну и цвет волос… Вообще не идет», — прокомментировал один из них.

«Надеюсь, это парик?» — съязвил другой.

«Блин, блондинки разные бывают (я про цвет волос). Но это явно не ваш цвет. Вы как моль с ним. Без индивидуальности», — «подтвердил» еще один поклонник.

Instagram @liasanutiasheva

Стоит отметить, что смена цвета волос спортсменки настолько сильно удивила пользователей, что они даже «не заметили» ее стройную фигуру в купальнике.

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