Видео: Европейская конференция по рассеянию нейтронов стартовала в Петербурге

, 17:56 Эфирная новость 29

В Северной столице собрались лучшие физики Европы и России. Это важнейшее для научного мира событие. Конференция проходит всего раз в четыре года.

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Фото, видео : Gov.spb.ru, Пятый канал

Более 600 ученых участвуют в работе VII Конференции по рассеянию нейтронов. Развитие синхронно-нейтронной инфраструктуры — одна из приоритетных задач для России. Она реализуется в рамках нацпроекта «Наука» На площадке конференции обсуждаются последние открытия, которые могут быть использованы в различных областях знаний.

Настоящий прорыв для человечества возможен в таких сферах, как металлургия, медицина и даже археология. Первые эксперименты уже дали результат.

«Тот аппарат, уникальный метод, который был создан для атомно-космического реактора, мы перенаправили, стали им светить на культурное наследие. Например, изучили коллекцию мумий крупнейшую, картины, объекты искусства, археологические вещи. Это уникальная вещь, соединение естественного и гуманитарного, новый мировой тренд, в котором мы находимся устойчиво», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Маленький секрет открою — мы подготовили соглашение совместное подписать между городом и Курчатовским институтом. Я длительное время был председателем наблюдательного совета Курчатовского института („И сейчас являетесь“ — добавил Михаил Ковальчук) и поэтому та база, которая была создана на базе Курчатовского института — она очень важна для нашего города», — подчеркнул глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На форуме своими разработками делятся ученые из таких ведущих научных центров, как Курчатовский институт, германский Юлихский исследовательский центр, Японский институт материало-ведения, Американский национальный институт стандартов и технологий.

На конференции состоится вручение медали российского общества нейтронного рассеяния. Кому достанется престижная для научного мира награда станет известно уже через несколько часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выразил надежду, что программа создания мегаустановок в РФ даст свои плоды уже через пять — десять лет.

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