Видео: Европейская конференция по рассеянию нейтронов стартовала в Петербурге

Более 600 ученых участвуют в работе VII Конференции по рассеянию нейтронов. Развитие синхронно-нейтронной инфраструктуры — одна из приоритетных задач для России. Она реализуется в рамках нацпроекта «Наука» На площадке конференции обсуждаются последние открытия, которые могут быть использованы в различных областях знаний.
Настоящий прорыв для человечества возможен в таких сферах, как металлургия, медицина и даже археология. Первые эксперименты уже дали результат.
На форуме своими разработками делятся ученые из таких ведущих научных центров, как Курчатовский институт, германский Юлихский исследовательский центр, Японский институт материало-ведения, Американский национальный институт стандартов и технологий.
На конференции состоится вручение медали российского общества нейтронного рассеяния. Кому достанется престижная для научного мира награда станет известно уже через несколько часов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выразил надежду, что программа создания мегаустановок в РФ даст свои плоды уже через пять — десять лет.