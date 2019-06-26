«Чужой человек»: Старшая дочь Виктора Салтыкова призналась, что не общается с отцом

, 17:48 Фото 81

В эфире одного из телеканалов Алиса рассказала, что ей не запрещали общаться с отцом, однако их отношения не сложились.

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Фото, видео : Instagram @alyssasalt__

Экс-солист «Электроклуба» и «Форума» Виктор Салтыков был женат дважды. Первая жена Ирина Салтыкова подарила ему дочь Алису, а вторая — Ирина Метлина — родила двоих детей: Анну и Святослава.

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Если дети от второго брака артиста знают, что такое отцовская любовь, то Алиса в этом плане осталась обделенной. Исполнитель ушел из семьи, когда девочка была еще совсем маленькой, и с тех пор контактов со своей старшей дочерью Салтыков не поддерживал. Однако девушка нисколько не жалеет, что ее судьба так сложилась. Певица стала героиней передачи на федеральном канале, во время которой призналась, что Владимир Салтыков — абсолютно чужой для нее человек, однако зла на отца она не держит.

«По сути, он чужой мне человек. Он не знает, кто я, а я не знаю, кто он», — рассказала старшая дочь Салтыкова.

По словам Алисы, мать ей никогда не запрещала общаться с отцом, однако их отношения не сложились. Даже своей дочери певица старается ничего не рассказывать о знаменитом дедушке.

«Я благодарна судьбе, что у меня все сложилось именно так. На отца зла не держу, желаю ему счастья», — призналась Салтыкова-младшая. 

Ранее Алиса Салтыкова показала, как снимает клип на яхте в Черном море.

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