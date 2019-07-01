Алексей Навальный арестован на 10 суток за участие в несанкционированной акции

Хорошевский суд Москвы назначил блогеру Алексею Навальному 10 суток административного ареста за повторное нарушение порядка проведения и участия в публичном мероприятии.

Речь идет о несанкционированной акции в поддержку журналиста издания Meduza Ивана Голунова, которая прошла в столице 12 июня. По данным МВД, в ней приняли участие около 1200 человек, из которых более 200 были задержаны, в том числе и Навальный. Защита блогера уже заявила, что собирается обжаловать решение суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. Журналиста подозревали в покушении на сбыт наркотиков.