Мужчина выпал из самолета над Лондоном

Неизвестный мужчина выпал из отсека шасси самолета «Кенийских авиалиний», когда воздушное судно пролетало над Лондоном. Тело погибшего было найдено вечером в воскресенье, 30 июня, во дворе частного дома в районе Клэпам на юге столицы Великобритании. Прибывшие на место происшествия врачи и сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что мужчина мертв. Его личность устанавливается, пишут РИА Новости со ссылкой на Скотланд Ярд.

По предварительной версии полицейских, неизвестный находился без билета на борту авиалайнера «Кенийских авиалиний», летевшего в аэропорт Хитроу, и вывалился из отсека шасси. Следственные органы осмотрели воздушное судно и обнаружили в укромном месте сумку, воду и запас продовольствия. Сотрудники правоохранительных органов уведомили о произошедшем международные структуры и авиакомпанию.

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