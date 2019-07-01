В Тегеране предрекли уничтожение Израиля за полчаса в случае атаки США на Иран

, 23:55 33

Иранский депутат Моджаба Зоннур уверен: нападение США на его страну гарантированно приведет к стремительному уничтожению соседствующего с ней Израиля.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Израиль может быть уничтожен за 30 минут в случае атаки США на Иран. Об этом в понедельник, 1 июля, заявили в Тегеране. Мнение озвучил глава комитета по вопросам нацбезопасности иранского парламента Моджаба Зоннур.

«Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса», — цитирует депутата ФАН.

При этом, подчеркнул Зоннур, у Тегерана достаточно военной мощи, чтобы противостоять атаке американской стороны. Однако несмотря на готовность руководства страны дать ответ на любую агрессию, Иран не намерен сам проводить атаку какого-либо государства.

Заявление Дональда Трампа о том, что он за несколько минут до запланированного начала отменил военный удар по Ирану, Зоннур назвал «политическим блефом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана.

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