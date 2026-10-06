«Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном

Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с Ираном

Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе военного конфликта с Ираном, допустил президент США Дональд Трамп. Его заявление приводит ТАСС.

«Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить», — сказал американский лидер.

По мнению Трампа, потеря крупных городов на западном побережье не станет критическим препятствием для достижения национальных целей. Президент рассчитывает на «грандиозную победу», которая, как он считает, подтвердит правильность действий администрации. Рост цен в условиях войны он назвал искусственным явлением и небольшой платой за безопасность мира и США.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, предусматривавший немедленное прекращение боев на всех фронтах, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля американские силы возобновили масштабные удары. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей, касавшихся Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировых объемов торговли нефтью и примерно 20% — сжиженным природным газом.

Позднее администрация США фактически обозначила переход от масштабного применения военной силы к попытке экономического давления на Иран с помощью санкций.

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