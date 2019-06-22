Дональд Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов стать «лучшим другом» Ирана. Об этом глава Белого дома, по традиции, написал на своей страничке в Twitter. При этом Трамп уточнил, что дружеские отношения будут завязаны при одном условии — Иран должен отказаться от ядерного оружия.

Как сообщает «Экономика сегодня», в Государственной думе России усомнились в намерениях Дональда Трампа подружиться с Ираном. Так как американский лидер не раз доказывал, что все его действия — это лишь игра на публику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Twitter @realdonaldtrump

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в середине июня американский телеканал NBC опубликовал сюжет, в котором якобы были представлены кадры со сбитым над акваторией Оманского залива дроном, принадлежащем ВС США. Сбитый беспилотник стал очередным камнем преткновения Вашингтона и Тегерана.

Американские власти утверждают, что его сбили иранские силы в нейтральных водах на расстоянии более чем 12 морских миль от берегов Ирана. Тегеран утверждает, что дрон упал на территории Ирана, предварительно нарушив воздушное пространство республики.

В ответ на уничтожение беспилотника Трамп разрешил нанести удар по Ирану, но в последний момент отменил атаку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности отмены «атаки на Иран».