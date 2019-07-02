В Чили готовятся увидеть полное солнечное затмение

Ученые со всего мира съезжаются в чилийские Анды. Именно в Южной Америке — самое лучшее место, чтобы наблюдать за полным солнечным затмением, которое пройдет сегодня.

Особое внимание астрономы уделят Короне, она будет видна, когда Луна полностью закроет Солнце. Это сияние является источником магнитных бурь. Максимальная фаза затмения наступит в 22 часа по московскому времени и продлится всего четыре с половиной минуты.

Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что стоит особо обратить внимание в период солнечного затмения, а также о том, каким знакам зодиака необходимо в этот период следить за своим здоровьем, а кому просто повезет.