Видео: каким знакам зодиака солнечное затмение принесет удачу?

Во вторник, 2 июля, жителей Земли ожидает полное солнечное затмение. Для астрологов этот день и четверо суток после него являются особенным периодом, в течение которого вести себя следует осторожно. Астролог Павсекакий Богданов эксклюзивно для читателей 5-tv.ru рассказал о том, как затмение повлияет на представителей всех знаков зодиака.

Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Как отметил Богданов, самыми удачливыми в этот период могут считаться Раки, Рыбы и Водолеи. В зоне риска в вопросах, связанных со здоровьем, окажутся Овны, Скорпионы и Тельцы. Внимательно следить стоит Тельцам и за своим психологическим благополучием — вместе с Девами они составляют группу риска с точки зрения ментального равновесия. Опасности в вопросах финансов поджидают Близнецов и Стрельцов.

Для представителей остальных знаков зодиака солнечное затмение пройдет без каких-либо явных отклонений в одну или другую сторону.

Однако независимо от астрологического прогноза стоит соблюдать общие рекомендации по поведению во время полного солнечного затмения. Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и чего нельзя делать в этот период.