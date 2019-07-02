Смена кроссовок на каблуки в течение одного дня может быть опасна для здоровья. Об этом заявил главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения города Москвы Зураб Орджоникидзе, сообщает Lenta.ru.

По мнению специалиста, переход от спортивной обуви к туфлям на каблуках и наоборот может нанести вред опорно-двигательному аппарату, потому что нога не привыкает к неудобной обуви. Эффект для организма в таком случае равен травме средней степени тяжести.

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Зураб Орджоникидзе отметил, что в целом спортивная обувь полезна для здоровья. Также специалист по спортивной медицине рассказал, как правильно подобрать каблук. Его высота должна варьироваться в диапазоне от 1,5 до четырех сантиметров. Носить обувь на каблуке лучше всего ближе к вечеру.

Однако долго ходить на каблуках все же не стоит. Они меняют биомеханику ходьбы и активность мышц. В результате можно приобрести проблемы с опорно-двигательным аппаратом, также не исключено развитие артрита, невралгии и возникновение микронадрыва сухожильно-мышечных структур.

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