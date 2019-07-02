Клаудио Маркизио покидает «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с 33-летним итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Футбольный клуб „Зенит“ благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

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Одной из возможных причин данного решения руководства ФК «Зенит» названа низкая эффективность полузащитника на поле.

Клаудио Маркизио пришел в стан клуба 3 сентября 2018 года. В качестве игрока петербургской команды футболист провел 15 матчей и забил два гола. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

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