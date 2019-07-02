Клаудио Маркизио покидает «Зенит»

, 11:56 Фото 65

Петербургский клуб и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.

Фото : www.globallookpress.com

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с 33-летним итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Футбольный клуб „Зенит“ благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

Twitter @zenit_spb

Одной из возможных причин данного решения руководства ФК «Зенит» названа низкая эффективность полузащитника на поле.

Клаудио Маркизио пришел в стан клуба 3 сентября 2018 года. В качестве игрока петербургской команды футболист провел 15 матчей и забил два гола. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен в последний раз появился на публике.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

12:24
Минспорт: Екатеринбург станет столицей Летней Универсиады — 2023
12:14
Минтранс Чехии: Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены
12:10
Не узнать! Сати Казанова озадачила фанатов, «накачав» огромные губы — видео
11:56
Клаудио Маркизио покидает «Зенит»
11:47
Меган Маркл и принц Гарри продолжают шиковать несмотря на недовольство общества
11:40
Смена кроссовок на каблуки опасна для здоровья — эксперт

Сейчас читают

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
«Хорошо зашло»: Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа
Видео: Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге