Видео: экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен в последний раз появился на публике

Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен в последний раз появился на публике. Последним светским мероприятием для спортсмена стал благотворительный вечер в Глазго.

Видеозапись с мероприятия опубликовала на своей странице супруга Фернандо — Вероника. На видео присутствует и сам Риксен — он сидит в инвалидном кресле рядом с произносящим речь футболистом Начо Ново.

Как отметила в своем профиле Вероника, поддержать Риксена пришли его фанаты и друзья. Сам Фернандо признался, что он был тронут таким вниманием и поддержкой. Однако больше он на публике появляться не планирует — супруга бывшего игрока «Зенита» пояснила, что мужчине уже тяжело присутствовать на таких мероприятиях.

Фернандо Риксен уже шесть лет борется с амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы. Сейчас спортсмен проживает в хосписе в Шотландии.

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