В Управлении авиации Чехии узнали о запрете полетов из России от немецких коллег

Об ограничении полетов российских авиакомпаний в Чехию в чешском Управлении гражданской авиации узнали от немецких коллег и пока там не могут прокомментировать ситуацию и сказать, будут ли отменены авиарейсы из Чехии в Россию. Об этом в телефонном интервью 5-tv.ru рассказал представитель ведомства Ян Шикис.

«У нас есть информация от коллег из Германии, но никаких других сведений у нас сейчас нет. Мы должны подтвердить информацию у нашего Министерства транспорта, поскольку это их компетенция», — сказал он.

В свою очередь в Министерстве транспорта Чехии сообщили, что сейчас готовят официальное заявление по сложившейся ситуации и озвучат его позднее сегодня.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, утром во вторник, 2 июля, Чехия запретила пассажирские авиарейсы из России. По данным «Интерфакса», чешская сторона оказалась недовольна условиями полетов по транссибирским маршрутам. В ответ на действия Праги несколько российских авиакомпаний ввели зеркальный запрет на полеты в Чехию. К слову, позже Минтранс Чехии сообщил о возобновлении авиасообщения между странами.