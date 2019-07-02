В Управлении авиации Чехии узнали о запрете полетов из России от немецких коллег

, 12:44 Эксклюзивное интервью 283

Чешское министерство транспорта готовит официальное заявление по ситуации с авиасообщением между двумя странами.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Об ограничении полетов российских авиакомпаний в Чехию в чешском Управлении гражданской авиации узнали от немецких коллег и пока там не могут прокомментировать ситуацию и сказать, будут ли отменены авиарейсы из Чехии в Россию. Об этом в телефонном интервью 5-tv.ru рассказал представитель ведомства Ян Шикис.

«У нас есть информация от коллег из Германии, но никаких других сведений у нас сейчас нет. Мы должны подтвердить информацию у нашего Министерства транспорта, поскольку это их компетенция», — сказал он.

В свою очередь в Министерстве транспорта Чехии сообщили, что сейчас готовят официальное заявление по сложившейся ситуации и озвучат его позднее сегодня.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, утром во вторник, 2 июля, Чехия запретила пассажирские авиарейсы из России. По данным «Интерфакса», чешская сторона оказалась недовольна условиями полетов по транссибирским маршрутам. В ответ на действия Праги несколько российских авиакомпаний ввели зеркальный запрет на полеты в Чехию. К слову, позже Минтранс Чехии сообщил о возобновлении авиасообщения между странами.

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