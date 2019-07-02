Названы причины отмены рейсов в Чехию

Чехия утром 2 июля запретила все пассажирские авиарейсы из России. В частности, отменены полеты в Прагу. Представители наших перевозчиков заявляют, что техническое состояние лайнеров вопросов вызвать не могло — все необходимые условия для обеспечения рейсов они выполняли. В ответ на странное поведение Праги наши компании ввели зеркальный запрет. А россияне, чья поездка сорвалась, смогут вернуть или обменять билеты без комиссии.

По информации ТАСС, Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний, в частности компании «Аэрофлот», по маршруту Москва — Прага — Москва из-за того, что министерства транспорта России и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков. Об этом агентству рассказал источник, близкий к руководству авиационной отрасли республики.

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что причиной сокращения полетов российских авиакомпаний в Чехию стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для чешских авиалиний.

Тем временем около 10 часов по московскому времени поступила информация о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила авиасообщение из Екатеринбурга в Прагу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля.