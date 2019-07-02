Перспективы ядерной медицины обсуждают на Европейской конференции по рассеянию нейтронов

В Петербурге обсуждают передовые российские разработки в области ядерной медицины. Проекты представили в рамках Европейской конференции по рассеянию нейтронов. Уникальными исследованиями уже заинтересовались врачи и физики с мировыми именами. Ядерные технологии избавляют людей от смертельных заболеваний и помогают создать лекарственные препараты нового поколения.

Особое внимание уделили протонной терапии. В этой сфере наша страна занимает лидирующие позиции. Новейшие разработки вскоре найдут практическое применение. Об этом заявили глава Петербурга Александр Беглов и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«У нас запущена генетическая программа, очень серьезное дело, у нас запущена массовая программа здравоохранения, высокотехнологичная помощь. Сейчас со дня на день будет запущена программа „сайнз“, создание новых установок создание центров мирового уровня вокруг которых будет формироваться кластеры высокотехнологичной медицинской помощи», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы готовим с „Курчатовским институтом“ масштабное соглашение, мы намерены усилить наши возможности. Объединение наших усилий дает возможность нам прежде всего улучшить качество жизни наших горожан», — отметил глава Петербурга Александр Беглов.

Европейская конференции по рассеянию нейтронов, которая считается крупнейшей в мире, проходит в Петербурге уже третий день. На форуме продемонстрировали уникальную российскую разработку — при помощи невидимых глазу частиц ученые без труда теперь могут определять возраст артефактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выразил надежду, что программа создания мегаустановок в РФ даст свои плоды уже через пять — десять лет.