Роды Анастасии Решетовой обойдутся Тимати в миллион рублей

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова будет рожать в одной из лучших клиник в Москве, пишет Teleprogramma.pro.

По некоторым данным, контракт на роды обойдется рэп-звезде в миллион рублей. Сейчас беременная модель находится в путешествии в США. Девушка призналась, что деликатное положение сильно изменило ее образ жизни.

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Анастасия и Тимати долго скрывали беременность и недавно поделились красивой фотосессией с округлившимся животом будущей мамы. Пол ребенка звезды пока не раскрывают.

«Имейте терпение и узнаете скоро наверняка», — пообещала подписчикам Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страхах, которые терзают Решетову во время поездки за границу.