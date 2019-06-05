Российский рэп-испольнитель Тимати наконец признался, что вскоре снова станет отцом.

Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram серию фотографий с подругой Анастасией Решетовой, на которых видно сильно округлившгийся живот. Поклонники звездной пары были шокированы, ведь недавно и Тимур и Настя категорически опровергали слухи о беременности.

Instagram @timatiofficial

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«100% девочка будет! Это традиция в Black Star», — предположила одна из подписчиц.

Какого пола будет ребенок, ни Анастасия, ни Тимур пока не сообщают. Тимати уже воспитывает дочь Алису от бывшей гражданской супруги Алены Шишковой, которая ранее уже намекала на скорое пополнение в новой семье рэпера.