«Снимай парик!» Ляйсан Утяшеву заподозрили в обмане

, 18:39 Фото 107

Новый цвет волос бывшей гимнастки и телеведущей снова вызвал бурную реакцию у подписчиков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @liasanutiasheva

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала фото в Instagram с супругом Павлом Волей, где они представили свою линию одежду. Однако поклонники обратили внимание не на костюмы пары, а на цвет волос спортсменки. Это тема с недавних пор очень беспокоит фанатов.

Instagram @liasanutiasheva

Фолловеры заподозрили гимнастку в обмане. Подписчики решили, что Ляйсан не перекрасилась, а просто носит парик. Цвет волос спортсменки вызвал бурное обсуждение в комментариях:

«Снимай парик, я знаю, что ты брюнетка»;

«Нет, только не этот парик! Это так неестественно для вас! Вы такая красивая и самобытная, зачем вам этот ужасный блонд?» — возмутились юзеры.

«Ляйсан, ты красотка…но все-таки кажется парики рано тебе», — посетовал еще один подписчик.

«Шик!»: Мадонна станцевала тверк на вечеринке, стоя на руках — видео

Однако нашлись и те, кто поддержал Утяшеву:

«Идеальная!»

«Ляйсан — красотка. Не слушайте никого. Очень необычна и самобытна стала с этим цветом волос. Не похожа ни на одну из блондинок. И это прекрасно», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Лена Миро раскритиковала новый имидж Ляйсан Утяшевой.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +12°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

18:46
«Аэрофлот» 3 июля выполнит все запланированные рейсы из Москвы в Прагу и обратно
18:39
«Снимай парик!» Ляйсан Утяшеву заподозрили в обмане
18:34
Видео: 430 тысяч человек пострадали в ДТП в России за два года
18:27
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
18:16
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми с 2020 года
18:15
СК РФ начал проверку по факту гибели подводников

Сейчас читают

Смертельно больная Александра Яковлева отмечает день рождения
Названа причина гибели российских подводников
Анастасия Макеева впервые опубликовала фото с мужем

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге