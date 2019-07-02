«Снимай парик!» Ляйсан Утяшеву заподозрили в обмане

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала фото в Instagram с супругом Павлом Волей, где они представили свою линию одежду. Однако поклонники обратили внимание не на костюмы пары, а на цвет волос спортсменки. Это тема с недавних пор очень беспокоит фанатов.

Фолловеры заподозрили гимнастку в обмане. Подписчики решили, что Ляйсан не перекрасилась, а просто носит парик. Цвет волос спортсменки вызвал бурное обсуждение в комментариях:

«Снимай парик, я знаю, что ты брюнетка»;

«Нет, только не этот парик! Это так неестественно для вас! Вы такая красивая и самобытная, зачем вам этот ужасный блонд?» — возмутились юзеры.

«Ляйсан, ты красотка…но все-таки кажется парики рано тебе», — посетовал еще один подписчик.

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Однако нашлись и те, кто поддержал Утяшеву:

«Идеальная!»

«Ляйсан — красотка. Не слушайте никого. Очень необычна и самобытна стала с этим цветом волос. Не похожа ни на одну из блондинок. И это прекрасно», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Лена Миро раскритиковала новый имидж Ляйсан Утяшевой.