Мужчина с ножом напал на участников рейда против незаконной торговли в Петербурге

Во время рейда против незаконной торговли в Невском районе Петербурга агрессивный мужчина набросился на активистов. Инцидент произошел во вторник, 2 июля, у станции метрополитена «Проспект Большевиков».

Пострадавшие сняли нападение на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как мужчина в белой футболке подходит к активистам и достает из кармана раскладной нож, затем убирает его обратно и бросается на автора видео. После этого агрессор спешно покинул место.

В результате потасовки были разбиты два смартфона активистов. Пострадавшие обратились в полицию с заявлением о розыска нападавшего и привлечения его к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении на блокпост в Чечне.