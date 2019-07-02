Мужчина с ножом напал на участников рейда против незаконной торговли в Петербурге

, 22:33 Видео 43

Инцидент произошел 2 июля у станции метро «Проспект Большевиков».

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте @unreleased_dtp

Во время рейда против незаконной торговли в Невском районе Петербурга агрессивный мужчина набросился на активистов.  Инцидент произошел во вторник, 2 июля, у станции метрополитена «Проспект Большевиков».

Пострадавшие сняли нападение на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как мужчина в белой футболке подходит к активистам и достает из кармана раскладной нож, затем убирает его обратно и бросается на автора видео. После этого агрессор спешно покинул место.

В результате потасовки были разбиты два смартфона активистов. Пострадавшие обратились в полицию с заявлением о розыска нападавшего и привлечения его к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении на блокпост в Чечне.

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