В Чечне совершено нападение на блокпост

Вооруженный мужчина напал на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщили в ГУ МВД по СКФО, пишут «Известия».

Неизвестный ранил ножом полицейского и бросил в блокпост гранату, после чего был ликвидирован стражами порядка. Пострадавший сотрудник полиции скончался от полученного ранения по дороге в больницу. На месте работают правоохранительные органы. Личность напавшего устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве цистерны на автомобильной заправке в Чеченской республике.