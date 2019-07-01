В Чечне совершено нападение на блокпост

, 17:32 Интервью 64

Неизвестный с ножом убил полицейского и бросил в КПП гранату, после чего был ликвидирован.

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Фото, видео : РИА Новости / Саид Царнаев

Вооруженный мужчина напал на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщили в ГУ МВД по СКФО, пишут «Известия».

Неизвестный ранил ножом полицейского и бросил в блокпост гранату, после чего был ликвидирован стражами порядка. Пострадавший сотрудник полиции скончался от полученного ранения по дороге в больницу. На месте работают правоохранительные органы. Личность напавшего устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве цистерны на автомобильной заправке в Чеченской республике.

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